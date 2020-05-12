آرسنال يحدد موقفه من بقاء سيبايوس

ذكرت تقارير صحفية، أن آرسنال الإنجليزي حدد موقفه تجاه مصير اللاعب، داني سيبايوس، المعار إلى صفوفه من ريال مدريد الإسباني، حتى نهاية الموسم الجاري.

ووفقا لصحيفة "الكونفيدينسيال" الإسبانية، فإن آرسنال لا يُخطط لإبقاء سيبايوس لموسم ثانٍ، ولا يوجد لديه في عقد الإعارة الحالي، خيار الشراء بشكل نهائي من ريال مدريد.

وفي نفس السياق، أفادت صحيفة "مترو" الإنجليزية، بأن آرسنال يريد التوصل إلى اتفاق مع ريال مدريد، ليبقى سيبايوس مع الفريق حتى إنهاء الموسم الحالي، حال تم اتخاذ قرار باستكماله.

وانضم اللاعب صاحب الـ23 عاما على سبيل الإعارة لآرسنال الصيف الماضي، بطلب من مدرب الجانرز آنذاك أوناي إيمري، الذي كان السبب الرئيسي في إقناع لاعب الميرنغي بالانضمام للفريق اللندني.

وقدّم سيبايوس أداءً مميزًا في المباريات القليلة الأولى بقميص آرسنال، لكنه عانى بعد ذلك من إصابة في أوتار الركبة في تشرين الثاني/نوفمبر، والتي تسببت في غيابه عن الملاعب لمدة 3 أشهر تقريبًا.