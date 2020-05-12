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راكيتيتش على رادار لاتسيو

تاريخ النشر: 12/05/2020 - 15:18

راكيتيتش على رادار لاتسيو
النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فريقا جديدا أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات نجم برشلونة الإسباني، إيفان راكيتيتش، في الميركاتو الصيفي القادم.

واقترب راكيتيتش من الرحيل عن برشلونة بنهاية هذا الموسم، في ظل ابتعاده عن المشاركة أساسيًا، وتبقي موسم واحد في عقده.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكاتالونية، فقد دخل لاتسيو ضمن الأندية المهتمة بضم راكيتيتش في نهاية هذا الموسم.

وأشارت إلى أن مسؤولي نادي العاصمة الإيطالية تواصلوا مع ممثلي راكيتيتش لبحث إمكانية التعاقد معه لثلاثة مواسم.

واقترب لاتسيو من التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، لذا يرغب في التعاقد مع لاعبين أصحاب خبرات، من أجل الظهور بشكل يليق بالنادي في البطولة الأوروبية.

ولا يرغب راكيتيتش في مغادرة إسبانيا، حيث يفضل الاستمرار مع برشلونة لنهاية عقده، لكن مع اقتراب التعاقد مع البوسني ميراليم بيانيتش من يوفنتوس، قد يضطر للرحيل.

ويسعى برشلونة للحصول على 20 مليون يورو من وراء بيع راكيتيتش، وهو ما يصعب مهمة ناديه السابق إشبيلية في استعادته.

ويدرك لاتسيو أن لاعبه الصربي ميلينكوفيتش سافيتش على رادار العديد من الأندية الأوروبية، لذلك سيكون لديه المال الكافي لإحضار راكيتيتش.


#إيفان راكيتيتش
#برشلونة
#لاتسيو
#الدوري الإيطالي

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