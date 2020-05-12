ليفاندوفسكي يتصدر قائمة سلبية بسبب كورونا

أفادت تقارير صحفية، بأن فيروس كورونا المستجد أثر بشكل سلبي على قيم لاعبي الدوري الألماني في سوق الانتقالات، إذ تراجعت أسعارهم بشدة بسبب الأزمة المالية الحالية.

وتكبدت الأندية الأوروبية خسائر فادحة بعد أزمة كورونا، التي تسببت في تجميد النشاط الكروي في مختلف بلدان القارة العجوز، إذ اضطر بعضها لإلغاء الموسم.

وألقت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" الضوء على تراجع أسعار نجوم البوندسليغا بوضوح، حسب آخر تحديث لشبكة "KPMG".

وتواجد 6 لاعبين من بايرن ميونخ ضمن قائمة أكثر 10 لاعبين تأثرت أسعارهم من أزمة كورونا، كما ضمت أيضًا اثنين من بوروسيا دورتموند، ولاعب من بوروسيا مونشنغلادباخ وآخر من لايبزيج.

ويأتي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن، على رأس قائمة المتضررين من جائحة كورونا، حيث كان سعره الأعلى هبوطًا، بقيمة 16.42 مليون يورو، ليصل إلى 72 مليون يورو.

ويليه زميله الإسباني تياغو ألكانتارا، الذي وصل سعره إلى 52 مليون يورو، بعدما هبط بقيمة 15.43 مليون يورو.

وتواجد في قائمة الـ5 الأكثر تضررًا، الثنائي الألماني ماتياس جينتر (بوروسيا مونشنغلادباخ) وليون غوريتسكا والفرنسي كينغسلي كومان (بايرن).

ورغم انخفاض سعر الإنجليزي جادون سانشو، مهاجم دورتموند، بقيمة 11.86 مليون يورو، إلا أنه حافظ على كونه الأغلى بين كافة لاعبي البوندسليغا بقيمة 127 مليون يورو.

كما أظهرت القائمة تصنيف الألماني تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيج، كثاني أغلى اللاعبين بقيمة 83 مليون يورو، رغم انخفاض سعره بحوالي 11.15 مليون يورو.

وظهر اسم البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم بايرن، في المركز العاشر بالقائمة، بعدما وصل سعره إلى 71 مليون يورو، منخفضًا بقيمة 10.91 مليون يورو.