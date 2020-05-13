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رسميا: تحديد موعد استئناف الدوري الإيطالي

تاريخ النشر: 13/05/2020 - 23:39

رسميا: تحديد موعد استئناف الدوري الإيطالي
(أ ب)
عرب ٤٨

حددت رابطة الدوري الإيطالي وبشكل رسمي، موعد استئناف الموسم الجاري 2019-2020، بعدما توقف منذ 9 آذار/مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت الرابطة بيانًا رسميًا، أكدت فيه استكمال المنافسات بداية من 13 حزيران/يونيو المقبل، بعد الاتفاق على إجراء تعديلات بسيطة على البروتوكول الطبي.

وذكرت شبكة "سبورت ميدياست"، أن الأندية الإيطالية اجتمعت اليوم الأربعاء، عبر الفيديو، وصوتت على موعد استئناف البطولة، وأقرت يوم 13 حزيران/يونيو.

وأضافت أن هذا التوقيت حصل على موافقة أغلبية الأندية الـ20 التي حضرت الاجتماع.

وأشارت صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، إلى أنه حال استكمل الدوري في 13 حزيران/يونيو، فإن مباريات البطولة ستقام كل 3 أو 4 أيام، موضحة أن ذلك سيسمح بنهاية المسابقة في 2 آب/أغسطس.

جدير بالذكر أن فيتشينزو سبادافورا، وزير الرياضة الإيطالي، أعلن منذ قليل استئناف التدريبات الجماعية من يوم 18 حزيران/مايو الجاري، بعدما وافق الاتحاد الإيطالي على إجراء التعديلات اللازمة على البروتوكول الصحي.


#الدوري الإيطالي
#كورونا
#فيروس كورونا

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