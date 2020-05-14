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بطل العالم في الشطرنج يُطلق سلسلة من البطولات على الإنترنت

تاريخ النشر: 14/05/2020 - 21:19

بطل العالم في الشطرنج يُطلق سلسلة من البطولات على الإنترنت
ماغنوس كارلسن، من اليمين في إحدى منافساته (أ ب)
عرب ٤٨

أعلن بطل العالم في الشطرنج، النرويجي ماغنوس كارلسن، اليوم الخميس، إطلاقَ سلسلة من بطولات اللعبة على الإنترنت، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

وتشمل سلسلة البطولات، التي جاءت بعد أن قرر كارلسن الانسحاب من بطولة ينظمها الاتحاد الدولي للشطرنج خلال الشهر الجاري، جوائز مالية تبلغ قيمتها مليون دولار.

وستبدأ أول بطولة الثلاثاء المقبل، بمشاركة كارلسن، وهيكارو ناكامورا، ودينج ليرين، والإيراني الشهير، علي رضا فيروزا؛ الذين كانوا على رأس الترتيب في المرحلة الأولى إلى جانب ثمانية لاعبين جدد.

وغاب كارلسن (29 عاما) عن كأس الأمم الافتراضية التي نظمها الاتحاد الدولي للشطرنج بين منتخبات روسيا والولايات المتحدة وأوروبا والصين والهند وفريق يمثل بقية دول العالم.

لكن كارلسن أطلق بطولاته الخاصة بعد بطولة ماجنوس كارلسن الاستعراضية التي أقيمت في وقت سابق من الشهر الجاري أيضا.

وقال كارلسن في بيان: "البطولة الاستعراضية حققت الكثير من المتعة وتلقينا ردود فعل مشجعة جدا من اللاعبين وشركاء البث والجمهور".

وستكون البطولة الاستعراضية بمثابة الدور الأول من الجولة المقبلة من البطولات.

وقال القائمون على تنظيم هذه البطولات إنها ستشمل ثلاث بطولات "كبرى" قبل النهائي الكبير الذي سينافس فيه الفائزون في البطولات المنفصلة.

وقال كارلسن عن هذه الخطوة: "وفي ظل تأجيل أو إلغاء بطولات ومنافسات الشطرنج الفعلية، فإنني أعتقد أن تنظيم جولة شطرنج كاملة عبر الواقع الافتراضي هو الخطوة المناسبة للعبة في الوقت الحالي".

وبسبب أزمة فيروس كورونا سريع العدوى توقفت بطولة المرشحين وهي واحدة من أهم البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي، قبل إكمالها في آذار/ مارس الماضي، بينما تأجل أولمبياد الشطرنج إلى العام المقبل لنفس السبب أيضا.


#بطل العالم في الشطرنج
#النرويجي ماجنوس كارلسن

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