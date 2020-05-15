أومتيتي لا يريد الرحيل عن برشلونة

كشفت تقارير صحفية، عن موقف النجم الفرنسي، صامويل أومتيتي، من الرحيل عن صفوف برشلونة الإسباني في الميركاتو الصيفي القادم.

ولا يمر أومتيتي بأفضل فتراته منذ فوزه بلقب كأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا، حيث تعرض لسلسلة من الإصابات، وكافح من أجل دخول تشكيلة برشلونة بعد تألق مواطنه كليمنت لينغليت.

وبحسب موقع "le10sport"، فإن أومتيتي لا يريد الرحيل عن صفوف برشلونة، ويرغب في الاستمرار مع الفريق، والقتال من أجل استعادة مركزه في تشكيلة البلوغرانا.

وأكد أن أومتيتي رفض إدراج اسمه في صفقة انتقال لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، وكذلك صفقة استعادة البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان.

ويعد أومتيتي من اللاعبين الذين وضعهم برشلونة على رأس قائمة الراحلين هذا الصيف، وارتبط اسمه بالعديد من الأندية مثل نابولي وتوتنهام وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان.