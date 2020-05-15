يوفنتوس يدفع ببيانيتش لحسم صفقة من برشلونة

ذكرت تقارير صحفية، أن يوفنتوس الإيطالي يسعى للتفوق على مانشستر سيتي الإنجليزي في سباق التعاقد مع أحد لاعبي برشلونة الإسباني، في الميركاتو الصيفي القادم.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن يوفنتوس أكثر من يعمل مؤخرًا لضم نيلسون سيميدو، ظهير البارسا، لاسيما بعدما فشلت مفاوضات تجديده مع برشلونة.

وذكرت أن يوفنتوس يريد تضمين سيميدو في صفقة انتقال ميراليم بيانيتش إلى برشلونة، ويغري النادي الكاتالوني بتعويض الظهير البرتغالي عن طريق ضم ماتيا دي تشيليو.

وسبق أن أشارت تقارير إلى رغبة سيميدو في الانتقال إلى مانشستر سيتي، إلا أن الصحيفة الإسبانية، تؤكد أن عدم حل الفريق الإنجليزي لأزمة الحرمان من المشاركة الأوروبية لمدة عامين، سيعطل الصفقة.

يذكر أن سيميدو شارك هذا الموسم في 29 مباراة بمختلف البطولات رفقة البارسا، ولم يحرز أي هدف، بينما قدم لزملائه 5 تمريرات حاسمة.