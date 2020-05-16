عودة الدوري الألماني: دورتموند يسحق شالكه برباعية

حقق فريق بوروسيا دورتموند فوزا ساحقا على شالكه 04 برباعية نظيفة، في استئناف الموسم الحالي للدوري الألماني بجولته الـ26.

وأحرز رباعية دورتموند كل من اللاعبين إيرلينغ هالاند، رافاييل غوريرو (هدفان) وثورغان هازارد.

وبهذا الفوز رفع بوروسيا دورتموند رصيده من النقاط إلى 54 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد شالكه عند 37 نقطة وهو يحتل المركز الثامن.

مجريات المباراة:

بدأ دورتموند اللقاء مهاجما، وتبادل هالاند الكرة مع زميل له قبل أن يقطعها من أمامه الحارس ماركوس شوبيرت في الدقيقة الخامسة، وبعدها بدقيقتين احتسب الحكم ركلة حرة لشالكه، نفذها كاليجوري في الحائط البشري.

وانطلق ظهير دورتموند أشرف حكيمي من الناحية اليمنى، قبل أن يرسل الكرة أمام المرمى أبعدها الدفاع بصعوبة في الدقيقة 13.

ثم جاء الدور على مدافع شالكه ساليف ساني ليحرم ظهير دورتموند رافاييل غيريرو من استغلال انفراده بالمرمى.

ووصلت الكرة إلى براندت في الجهة اليمنى، ليرفع كرة عرضية مرت من فوق الجميع ووصلت هالاند الذي سدد في الشباك الخارجية.

ورد شالكه في الدقيقة 26، عندما أرسل باستيان أوزيبكا عرضية من الناحية اليسرى، حاول المدافع مانويل أكانجي إبعادها لكنها وصلت إلى كاليجوري الذي أنقذ الحارس رومان بوركي محاولته.

وافتتح هالاند التسجيل في الدقيقة بعدما تابع بأناقة عرضية هازارد المنخفضة في الشباك بالدقيقة 29.

وشق حكيمي طريقه من الناحية اليمنى ولحق بالكرة ليمررها إلى غيريرو الذي سدد بعيدا عن المرمى في الدقيقة 36.

واستبسل ساني بإبعاده تسديدة محمد داوود العنيفة برأسه في الدقيقة 41، قبل أن يضيف غيريرو الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بعدما استقبل بينية براندت وسدد كرة زاحفة نحو القائم البعيد.

وأجرى مدرب شالكه ديفيد فاجنر تبديلين بين الشوطين دخل على إثرهما كل من جايدو بورجستالر ورابي ماتوندو مكان جان كلير توديبو وبينيتو رامان.

وهدد شالكه مرمى ضيفه في الدقيقة 47 عبر تسديدة سوات سيردار سيطر عليها بوركي بسهولة، لكن دورتموند هاجم بعدها بلا هوادة، ليسجل الهدف الثالث إثر هجمة مردة بدأها هالاند ووصلت على إثرها الكرة إلى براندت، الذي بدوره مررها على طبق ذهبي لهازارد الذي دكها بقوة في الشباك بالدقيقة 48.

وتدخل بوركي مجددا للتصدي لتسديدة البديل بورجستالر في الدقيقة 55، قبل أن يتمكن غيريرو من تسجيل هدفه الثاني في اللقاء بالدقيقة 63، بعدما قابل بينية هالاند بلمسة ساحرة بيسراه في الشباك.

ودخل ليونارد باليردي إلى تشكيلة دورتموند بلاد من توماس ديلاني، وذهبت محاولة ساني فوق مرمى دورتموند إثر عرضية من الظهير جونجو كيني في الدقيقة 74، قبل أن يهدأ إيقاع المباراة في ربع الساعة الأخير الذي شهد دخول سانشو مكان هازارد.