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ريال مدريد يجدد اهتمامه بضم هاري كين

تاريخ النشر: 17/05/2020 - 20:42

ريال مدريد يجدد اهتمامه بضم هاري كين
النجم الإنجليزي هاري كين (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن ريال مدريد الإسباني أبدى اهتمامه مجددا بالحصول على خدمات نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، هاري كين، في الميركاتو الصيفي القادم.

وكان كين قد ألمح في وقتٍ سابق باستعداده للرحيل عن توتنهام إلى نادٍ آخر يضمن له تحقيق طموحه بالفوز بالألقاب.

ويحظى الدولي الإنجليزي باهتمام أندية مانشستر سيتي واليونايتد ويوفنتوس، إلا أن ريال مدريد يعتبر الأكثر تصميمًا على ضمه.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن ريال مدريد حريص على ضم كين لتعزيز خط هجومه في الموسم المقبل.

وأوضح الموقع الإيطالي، أن تعاقد ريال مدريد مع كين سيضرب خطط ميلان لضم الصربي لوكا يوفيتش.

وأشار إلى أن ريال مدريد سيقرر التضحية بيوفيتش إلى جانب غاريث بيل بالبيع إلى توتنهام، ضمن صفقة قدوم كين إلى سانتياغو برنابيو.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#ريال مدريد
#هاري كين
#توتنهام هوتسبير

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