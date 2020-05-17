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مبابي يضع شرطا لتمديد عقده مع سان جيرمان

تاريخ النشر: 17/05/2020 - 20:39

مبابي يضع شرطا لتمديد عقده مع سان جيرمان
النجم الفرنسي كيليان مبابي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، لا يريد التفكير في الفترة الحالية، بخصوص الرحيل عن حديقة الأمراء هذا الصيف.

ويعتبر مبابي هدفًا أساسيًا لريال مدريد، بناء على رغبة زين الدين زيدان، كما بدأ ليفربول يراقب تطورات الموقف أيضًا.

ومع الأزمة الاقتصادية التي أحدثها فيروس كورونا، سيكون من الصعب على الريال وليفربول التقدم بعرض لضم مبابي الذي سجل في الموسم الحالي 21 هدفا، هذا الصيف.

وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن مبابي يفكر الآن في تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2022 مع سان جيرمان، على أن يتم وضع شرط فيه يسمح له بالانضمام إما إلى ريال مدريد أو ليفربول بسعر معقول.

ولا تزال المحادثات مستمرة بشأن توقيع مبابي على عقد جديد بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، ولكن يبدو أن هذا الشرط يمثل نقطة شائكة في المفاوضات.

ولا يمانع ريال مدريد من الانتظار لعام آخر من أجل التفاوض على ضم مبابي، لسببين الأول الاعتماد على عدم تمديد اللاعب لعقده، وبالتالي سيضطر سان جيرمان للتفاوض حول بيعه، لتجنب رحيله مجانًا، والثاني العلاقة المتوترة لمبابي مع باريس سان جيرمان التي لا تظهر أي علامات على التحسن.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#كيليان مبابي
#باريس سان جيرمان
#ريال مدريد
#ليفربول

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