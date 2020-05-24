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إدارة ليفربول تجهز مفاجأة لكلوب!

تاريخ النشر: 24/05/2020 - 10:51

إدارة ليفربول تجهز مفاجأة لكلوب!
المدرب الألماني يورغن كلوب (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن إدارة ليفربول الإنجليزي تجهز مفاجأة لمدرب الفريق الألماني، يورغن كلوب، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ّذا صن" البريطانية، فإن إدارة ليفربول تعمل على ضم أداما تراوري، نجم وولفرهامبتون، والذي يتواجد على رأس قائمة أمنيات كلوب.

وأشارت إلى أن كلوب يرغب في ضم تراوري، لتخفيف الضغط على ثلاثي الهجوم (محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو).

وأوضحت أن تراوري يقدم موسمًا مميزًا مع وولفرهامبتون، ونجح في إرهاب دفاعات المنافسين بسرعته وقوته وحسن استخدامه للكرة.

وقالت الصحيفة، إن وولفرهامبتون يرغب في الحصول على 60 مليون إسترليني على الأقل، للسماح برحيل تراوري، لا سيما أن اللاعب يحظى باهتمام مانشستر يونايتد والسيتي أيضًا.

وأضافت، أن ميزانية ليفربول لا تقدر على تحمل تكلفة الصفقة، لذا قد يضحي النادي بلاعب أو اثنين، لجمع بعض الأموال.

وذكرت "ذا صن"، أنه إذا غادر صلاح سيجلب الأموال الكافية، لكن من الواضح أن ليفربول لا يخطط للاستغناء عن نجمه المصري.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#ليفربول
#يورغن كلوب
#أداما تراوري
#وولفرهامبتون

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