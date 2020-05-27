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برشلونة يحدد بديلا تحسبا لفشل انضمام بيانيتش

تاريخ النشر: 27/05/2020 - 08:38

برشلونة يحدد بديلا تحسبا لفشل انضمام بيانيتش
النجم البوسني ميرالم بيانيتش (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن برشلونة حدد بديلا لتدعيم خط الوسط، في حال فشل صفقة البوسني، ميراليم بيانيتش، من يوفنتوس الإيطالي في الميركاتو الصيفي.

ووضع برشلونة بيانيتش كأولوية لتدعيم وسط ملعبه هذا الصيف، إلا أن تصميم يوفنتوس على ضم آرثر ميلو وعدم وجود رغبة لدى اللاعب البرازيلي، يعطلان الصفقة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة استقر على التعاقد مع الدولي الفرنسي نبيل فقير، نجم ريال بيتيس، حال فشل صفقة بيانيتش.

وأوضح التقرير أن فقير من الخيارات الهجومية التي تحظى بتقدير كبير في برشلونة، نظرًا للموهبة المميزة التي يمتلكها، والأداء الذي قدمه في أول موسم له في الليغا.

ويحظى صاحب الـ26 عامًا باهتمام ميلان الإيطالي، وآرسنال ونيوكاسل الإنجليزيين.

وأشارت الصحيفة أن ريال بيتيس يشترط الحصول على 50 مليون يورو للتنازل عن اللاعب.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#برشلونة
#ميراليم بيانيتش
#يوفنتوس
#نبيل فقير
#ريال بيتيس

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