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برشلونة رفض التعاقد مع لاعب بايرن ميونخ

تاريخ النشر: 31/05/2020 - 23:40

برشلونة رفض التعاقد مع لاعب بايرن ميونخ
اللاعب الكندي ألفونسو (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن برشلونة الإسباني رفض ضم لاعب بايرن ميونخ الألماني، ألفونسو ديفيز، عام 2018.

ويقدم ديفيز (19 عامًا) مستويات هائلة مع العملاق البافاري، هذا الموسم، ما جعله حديث وسائل الإعلام في أوروبا.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، فإن برشلونة راقب ديفيز خلال تواجده مع فانكوفر وايت كابس الكندي، في 2017 و2018.

وتفاوض وكيل أعماله على نقله إلى البلوغرانا، مقابل 8 ملايين يورو، إلا أن النادي رأى هذا المبلغ كبيرا على لاعب عمره 17 عامًا.

وفي 2019، دفع بايرن 10 ملايين يورو للحصول على توقيع ديفيز، الذي ظهر لأول مرة مع منتخب كندا، وهو في عمر 16 سنة و7 أشهر.

واليوم بعد تألقه، أصبحت قيمته السوقية 45 مليون يورو.

وحظي ديفيز قبل انتقاله إلى بايرن بإعجاب أندية أخرى، مثل ليفربول وبوروسيا دورتموند ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وريال مدريد، لكن حامل لقب البوندسليغا حسم الصفقة لصالحه.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#برشلونة
#بايرن ميونخ
#ألفونسو ديفيز

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