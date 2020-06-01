ميسي يحسم الجدل حول تجديد عقده

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم وقائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، حسم الجدل الدائر حول إمكانية تمديد عقده مع فريقه.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ميسي كانت لديه إمكانية للرحيل مجانًا، نظرًا لوجود بند يسمح له بذلك في عقده الذي ينتهي في صيف 2021.

وأضافت الصحيفة "كان على ميسي إذا أراد الرحيل أن يخطر برشلونة بقراره قبل يوم 1 حزيران/يونيو، وهو تاريخ اليوم".

وتابعت "لم يُخطر النجم الأرجنتيني النادي بأي شيء، لذلك تستمر علاقته مع برشلونة لموسم واحد على الأقل".

وأشار التقرير، إلى أن المسؤولين داخل برشلونة كانوا دائمًا هادئين، ولديهم الثقة التامة في استمرار البرغوث الأرجنتيني، وسيتم العمل على تجديد عقده، في الفترة المقبلة.