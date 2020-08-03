ليفربول يقدم عرضا لضم لاعب جزائري

ذكرت تقارير صحفية، أن ليفربول الإنجليزي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع نجم جزائري في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا لصحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن ليفربول تقدم بعرض أولي للتعاقد مع عيسى ماندي، مدافع ريال بيتيس الإسباني، مقابل 9 ملايين جنيه إسترليني.

وأكدت الصحيفة، أن النادي الاسباني طالب بزيادة العرض بمقدار 1.8 مليون جنيه إسترليني.

ويصر ليفربول على التعاقد مع مدافع محوري بعد بيع ديان لوفرين إلى زينيت سان بطرسبرغ، ويرى أن المدافع الجزائري يعد خيارا مثاليا بما أنه متعدد الاستخدامات، ويمكنه اللعب في أي مكان في الخط الخلفي.

وأكدت الصحيفة أن قيمة الشرط الجزائي في عقد ماندي (28 عامًا) تبلغ 30 مليون يورو، إلا أن بيتيس على استعداد لقبول عرض مخفض لبيع اللاعب، بما أنه في السنة الأخيرة من عقده مع النادي.