  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ليفربول يقدم عرضا لضم لاعب جزائري

تاريخ النشر: 03/08/2020 - 11:26

ليفربول يقدم عرضا لضم لاعب جزائري
المدرب الألماني يورغن كلوب (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن ليفربول الإنجليزي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع نجم جزائري في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا لصحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن ليفربول تقدم بعرض أولي للتعاقد مع عيسى ماندي، مدافع ريال بيتيس الإسباني، مقابل 9 ملايين جنيه إسترليني.

وأكدت الصحيفة، أن النادي الاسباني طالب بزيادة العرض بمقدار 1.8 مليون جنيه إسترليني.

ويصر ليفربول على التعاقد مع مدافع محوري بعد بيع ديان لوفرين إلى زينيت سان بطرسبرغ، ويرى أن المدافع الجزائري يعد خيارا مثاليا بما أنه متعدد الاستخدامات، ويمكنه اللعب في أي مكان في الخط الخلفي.

وأكدت الصحيفة أن قيمة الشرط الجزائي في عقد ماندي (28 عامًا) تبلغ 30 مليون يورو، إلا أن بيتيس على استعداد لقبول عرض مخفض لبيع اللاعب، بما أنه في السنة الأخيرة من عقده مع النادي.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#ليفربول
#عيسى ماندي
#ريال بيتيس
#يورغن كلوب

حوارات

حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية
حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية

2020-07-25

حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى
حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى

2020-07-18

حوار | لماذا بات كورونا أسرع انتشارا في المجتمع العربي؟
حوار | لماذا بات كورونا أسرع انتشارا في المجتمع العربي؟

2020-07-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

سيتين يختار تشكيلة برشلونة لمواجهة نابولي
سيتين يختار تشكيلة برشلونة لمواجهة نابولي

2020-08-03

كريستيانو ينهي الجدل حول مستقبله مع يوفنتوس
كريستيانو ينهي الجدل حول مستقبله مع يوفنتوس

2020-08-02

روبيرتو يرد على إمكانية الرحيل عن برشلونة
روبيرتو يرد على إمكانية الرحيل عن برشلونة

2020-08-02

الأكثر قراءة

عشرات آلاف المتظاهرين ضدّ نتنياهو وسياسته في 270 موقعا في البلاد

عشرات آلاف المتظاهرين ضدّ نتنياهو وسياسته في 270 موقعا في البلاد

2020-08-02
بحيرة طبرية: مصرع طفل من القدس غرقًا

بحيرة طبرية: مصرع طفل من القدس غرقًا

2020-08-02
مُستجدات كورونا عالميًا؛ الصحة العالمية تتوقع جائحة

مُستجدات كورونا عالميًا؛ الصحة العالمية تتوقع جائحة "طويلة الأمد"

2020-08-02
استمرار الاحتجاجات الإسرائيليّة:

استمرار الاحتجاجات الإسرائيليّة: "على نتنياهو أن يقلق"

2020-08-02
بدء تحويل الهبات المالية اليوم: الأطفال أولا

بدء تحويل الهبات المالية اليوم: الأطفال أولا

2020-08-02