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تشيلسي ينضم لسباق التعاقد مع لاعب ريال مدريد

تاريخ النشر: 04/08/2020 - 08:33

تشيلسي ينضم لسباق التعاقد مع لاعب ريال مدريد
المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن تشيلسي الإنجليزي يسعى لمواصلة تعزيز صفوفه تحضيرا للموسم الكروي القادم، بعدما أبرم صفقتين من العيار الثقيل، وهما المغربي حكيم زياش والألماني تيمو فيرنر.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت"، فإن تشيلسي، انضم إلى سباق التعاقد مع سيرجيو ريغيلون، الظهير الأيسر لريال مدريد.

وأشارت الشبكة إلى أنَّ تشيلسي، سينافس إيفرتون الذي تقدم بعرض قيمته 18 مليون إسترليني للريال، لضم اللاعب الذي تألق ولعب مع إشبيلية، وساعد الفريق الأندلسي، على التأهل لدوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل.

ولفتت الصحيفة، إلى أنَّ تشيلسي بسعيه لضم ريغيلون يضع علامات استفهام حول إمكانية مواصلته السعي للتعاقد مع بين تشيلويل ظهير ليستر سيتي، الذي يطلب 80 مليون إسترليني، للتفريط في خدمات اللاعب.

ويتطلع فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، لتدعيم الجبهة اليسرى، بعدما فشل كل من ماركوس ألونسو، وإيمرسون في إثبات جدارتهما بالتواجد بها خلال هذا الموسم.

ويحتاج الريال للأموال، وبالتالي من المتوقع أن يتساهل في بيع ريغيلون، خاصة وأنه يملك في الجبهة اليسرى فيرلاند ميندي، ومارسيلو.

ومع رغبة إشبيلية في استعارته لموسم آخر، يدرك الفريق الأندلسي، أن العروض التي قدمها ريغيلون، جعلته محط اهتمام الأندية الكبرى بالقارة الأوروبية.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#تشيلسي
#فرانك لامبارد
#سيرجيو ريغيلون
#حكيم زياش
#تيمو فيرنر

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