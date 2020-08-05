ميسي يستعد لمعادلة رقم أسطورة ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يسعى لمعادلة رقم أسطورة ريال مدريد، راؤول غونزاليس، في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف برشلونة نظيره نابولي يوم السبت المقبل، على ملعب كامب نو، في إياب مباريات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ميسي سيكون رابع لاعب يشارك في أكبر عدد من المباريات في تاريخ بطولة دوري الأبطال برصيد 142 مباراة، حال مشاركته أمام نابولي.

وسيصادف السابع من كانون الأول/ديسمبر المقبل مرور 16 عامًا على ظهور ميسي الأول في دوري أبطال أوروبا، عندما خسر برشلونة أمام شاختار دونيتسك الأوكراني بنتيجة 2-0 تحت قيادة المدرب فرانك ريكارد.

منذ ذلك الحين، لعب النجم الأرجنتيني 141 مباراة في دوري الأبطال، ومن المقرر أن يقفز إلى المركز الرابع في قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في دوري الأبطال متساويًا مع راؤول الذي لعب 142 مباراة، 130 منها بقميص ريال مدريد، و12 مباراة مع شالكه.

بينما يأتي الحارس الأسطوري إيكر كاسياس، في صدارة اللاعبين الأكثر مشاركة في دوري الأبطال، برصيد 177 مباراة، ثم يأتي في المركز الثاني كريستيانو رونالدو برصيد 169 مباراة، ثم تشافي هيرنانديز برصيد 151 مباراة.

ومن بين الثلاثة الأوائل، لا يزال كريستيانو فقط هو الذي يمارس كرة القدم، بينما سيتخطى ميسي ريان غيغز الذي لعب 141 مباراة في دوري أبطال أوروبا.