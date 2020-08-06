  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

سانشيز مع الإنتر حتى عام 2023

تاريخ النشر: 06/08/2020 - 16:51

سانشيز مع الإنتر حتى عام 2023
النجم التشيلي أليكسيس سانشيز (أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨

ثبّت نادي إنتر ميلان الإيطالي، عقد المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز، في عقدٍ لثلاث سنوات، بعد أن وصل إلى إيطاليا، الموسم الماضي، مُعارا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال فريق مدينة ميلانو في بيان، اليوم الخميس: "انضم أليكسيس سانشيز إلى نيراتزوري (لقب الإنتر) بعقد حر".

ويمتد عقد اللاعب البالغ 31 عاما مع إنتر الى 30 حزيران/ يونيو 2023، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وكان مدرب يونايتد النرويجي، ولي غونار سولسكاير، قد أكد أمس الأربعاء بعد تأهل فريقه إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، أن عقد سانشيز مع إنتر أصبح دائما.

وسجل سانشيز، لاعب أودينيزي الإيطالي وبرشلونة الإسباني وآرسنال الإنجليزي السابق، أربعة أهداف في 31 مباراة مع إنتر.

وقال سولسكاير: "أمضى أليكسيس فترة جيدة هناك، هو لاعب جيد لذا نتمنى له الأفضل".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#أليكسيس سانشيز
#المهاجم التشيلي
#إيطاليا
#مانشستر يونايتد
#نادي إنتر الإيطالي

حوارات

حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية
حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية

2020-07-25

حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى
حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى

2020-07-18

حوار | لماذا بات كورونا أسرع انتشارا في المجتمع العربي؟
حوار | لماذا بات كورونا أسرع انتشارا في المجتمع العربي؟

2020-07-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نادي سيتي يتعاقد مع آكي
نادي سيتي يتعاقد مع آكي

2020-08-06

فيراتي يتعرض لكدمة قويّة
فيراتي يتعرض لكدمة قويّة

2020-08-06

سان جيرمان يسعى لضم نجم بايرن ميونخ
سان جيرمان يسعى لضم نجم بايرن ميونخ

2020-08-05

الأكثر قراءة

"بيروت مدينة منكوبة": قتلى وآلاف الجرحى في انفجار هائل

2020-08-05
مقتل خليل الشيخ شقيق وزير الشؤون المدنية الفلسطيني خلال شجار في صلح

مقتل خليل الشيخ شقيق وزير الشؤون المدنية الفلسطيني خلال شجار في صلح

2020-08-05
تحليلات إسرائيلية: انفجار مرفأ بيروت سيغير واقع لبنان

تحليلات إسرائيلية: انفجار مرفأ بيروت سيغير واقع لبنان

2020-08-05
استئناف الرحلات الجوية بدءا من 16 آب ورفع الإغلاقات في نهاية الأسبوع

استئناف الرحلات الجوية بدءا من 16 آب ورفع الإغلاقات في نهاية الأسبوع

2020-08-05
حيفا: هلع من كارثة شبيهة بانفجار مرفأ بيروت

حيفا: هلع من كارثة شبيهة بانفجار مرفأ بيروت

2020-08-05