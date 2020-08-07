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سيتين: درسنا نابولي ونسعى لتقليل خطورة لاعبيه

تاريخ النشر: 07/08/2020 - 21:58

سيتين: درسنا نابولي ونسعى لتقليل خطورة لاعبيه
المدرب الإسباني كيكي سيتين (أ ب)
عرب ٤٨

أتم فريق برشلونة الإسباني، استعداداته لخوض مواجهة نابولي الإيطالي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، السبت، على ملعب "كامب نو" بعد التعادل ذهابا 1-1.

وذكر سيتين، خلال المؤتمر الصحفي "المشاعر التي عشناها بعد آخر مباراة بالليغا كانت إيجابية، كنا بحاجة إلى استراحة، لأن لعب الكثير من المباريات المتتالية أرهقنا، وكان لدينا الوقت الكافي للاستعداد والعودة بطاقة جديدة".

وأضاف "التشكيلة الأساسية ضد نابولي تم تحديدها قبل بضعة أيام، وقد تختلف مراكز بعض اللاعبين، لكن تم تحديد التشكيلة".

وعن مستقبله، أجاب "لم يخطر ببالي أبدًا في أي وقت، أن مباراة الغد قد تكون الأخيرة لي، ونحن جهزنا للمباراة معتقدين أننا سنستمر".

وتابع "لدي فريق للفوز بدوري الأبطال؟ لا تعرف أبدًا، وأحيانًا حين تملك كل الخيارات يكون ذلك أفضل، لدينا العديد من اللاعبين الشباب، أحب الاعتماد على جميع اللاعبين المتاحين، ويجب التأقلم مع المجموعة الحالية".

وحول أزمة آرثر، كشف "لقد تحدثت معه قبل مغادرته، الحقيقة هي أنني منذ ذلك الحين، لم أتحدث معه مرة أخرى، وما علمته كان من خلال النادي، كنت أود أن يكون الأمر مختلفا، لكن لا يمكنني قول أي شيء آخر".

وأردف "كنا نفكر في إمكانية استدعاء ديمبلي، لكن للأسف التدريبات الجماعية التي شارك بها قليلة، وهو ليس جاهزًا تماما، أعتقد أن أفضل قرار هو عدم ضمه".

واستكمل "نابولي تحسن منذ لقاء الذهاب، ولديه العديد من الأرقام القياسية، وطور العديد من الجوانب، وغاتوزو منح الفريق، الكثير من الاستحواذ، والآن يُدافع جيدًا ويعرف كيف يهاجم، درسناهم وسنحاول تقليل خطورتهم".

وزاد "لقد فكرنا في كل شيء يخص المباراة، وناقشنا لفترة طويلة أفضل خيارات لهذه المواجهة، فهم فريق يمكن أن يؤذينا ومنضبط للغاية في الدفاع، وستكون مباراة كبيرة".

وحول إمكانية الاعتماد على فاتي وبويج أساسيين، علق "إنهما لاعبان يتمتعان بلياقة بدنية جيدة، وطالما يتصرفان بشكل جيد، فيمكنهما البدء واللعب".

وعن وجود لاعبين شباب في القائمة، أجاب "لقد جاؤوا من لعب الأدوار الفاصلة مع الرديف، لدينا بعض المشاكل وكان يجب الاستعانة بهم، توصلنا إلى استنتاجات حول يمكنهم المساهمة به معنا حين نحتاجهم".

وبسؤاله عن الفارق عن مباراة الذهاب، كشف "لقد قمنا بتحسين أشياء كثيرة، ونفتقر إلى الاستمرارية في الحفاظ على تلك الأشياء التي نقوم بها بشكل جيد".

ونوه "يجب معرفة كيفية قراءة لحظات المباريات، والقيام بالمطلوب في جميع الأوقات، وإذا كنا قادرون على الاحتفاظ بالكرة سيكون لدينا فرصة للتسجيل، سنحاول أن نكون دفاعيين كما يجب حين يحصل الخصم على الكرة".

وتابع "لم نفقد هوية برشلونة، ويمكنني أن أؤكد لكم أننا عملنا بأفضل ما لدينا خلال هذه الأسابيع للوصول إلى المباراة بشكل جيد".

واختتم "نحاول عمل كل شيء للتحدث مع اللاعبين وتجهيزهم للمباراة، وليس من الضروري البحث عن الدافع النفسي الذي يمتلكه الجميع بالفعل".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#برشلونة
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#دوري أبطال أوروبا
#كيكي سيتين

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