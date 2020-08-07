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ما سبب استبعاد زيدان لبيل أمام مانشستر سيتي؟

تاريخ النشر: 07/08/2020 - 21:49

ما سبب استبعاد زيدان لبيل أمام مانشستر سيتي؟
زيدان وبيل (أ ب)
عرب ٤٨

كشفت تقارير صحفية، عن السبب وراء استبعاد مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، للنجم الويلزي غاريث بيل عن مباراة مانشستر سيتي، ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأعلن المدرب زين الدين زيدان، استبعاد اللاعب الويلزي من المباراة، وصرح في المؤتمر الصحفي "هو من فضَّل عدم اللعب بسبب شيء شخصي له، والباقي بيني وبينه فلن أفصح عن أي شيء".

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن بيل ذهب للعب الجولف في مدريد أثناء إجراء زيدان المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر سيتي في إنجلترا.

ونشر البرنامج الإسباني مقطع فيديو للنجم الويلزي، أثناء لعب الجولف في مدريد.

يذكر أن الكثير من التقارير، أكدت قرب رحيل بيل عن ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#زين الدين زيدان
#ريال مدريد
#مانشستر سيتي
#غاريث بيل

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