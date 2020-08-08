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ساري عن مصيره مع يوفنتوس: لا أعلم ما سيحدث

تاريخ النشر: 08/08/2020 - 11:09

ساري عن مصيره مع يوفنتوس: لا أعلم ما سيحدث
المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري (أ ب)
عرب ٤٨

أعرب مدرب يوفنتوس الإيطالي، ماوريسيو ساري، عن شعوره بأنه محطم معنويا بعد الإقصاء من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ليون الفرنسي، مؤكدا في الوقت نفسه أنه غير قلق من فقدان منصبه.

وفاز اليوفي إيابا بهدفين لواحد من ثنائية للبرتغالي كريستيانو رونالدو، لكن ليون، الذي كان قد فاز ذهابا على أرضه بهدف نظيف، تأهل بفضل هدفه الذي سجله خارج قواعده بواسطة الهولندي ممفيس ديباي من ركلة جزاء على طريقة بانينكا.

وصرح ساري لشبكة (سكاي سبورت) "قدمنا مباراة كبيرة، استقبلنا هدفا مبكرا من ركلة جزاء أثارت جنوننا، نجحنا في قلب النتيجة وحظينا بثلاث فرص بعد التقدم، وأنا محطم معنويا لهذا الإقصاء، إذا لم يكن حدث هذا لكنت أصبح سعيدا بالانتصار".

وعن مستقبله، قال ساري "لا أعلم إذا كانت هناك قرارات تتخذ اعتمادا على نتيجة مباراة وحيدة، لا أعلم ما سيحدث، واعتبر هذا النوع من الأسئلة حول مستقبلي مهينة، لدي عقد".

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#ليون
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