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يوفنتوس يفقد أحد نجومه لعدة أشهر

تاريخ النشر: 10/08/2020 - 09:33

يوفنتوس يفقد أحد نجومه لعدة أشهر
اللاعب الهولندي ماتياس دي ليخت (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي، ماتياس دي ليخت، سيخضع لجراحة في الكتف.

وأصيب دي ليخت بخلع في الكتف الأيمن في أواخر عام 2019، لكنه لم يخضع لجراحة واستكمل الموسم، مما أحدث مضاعفات في موضع الإصابة.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فمن غير المتوقع عودة مدافع يوفنتوس إلى الملاعب قبل تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وبالتالي سيغيب عن انطلاق الموسم الجديد، الذي حُدد له يوم 19 أيلول/سبتمبر.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا النوع من الجراحات يبقي صاحبه بعيدًا عن الملاعب لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر تقريبًا.

وأوضحت أن سبب تأخير الجراحة هو الافتقار التام للبدائل في تشكيلة البيانكونيري الدفاعية، خاصة بعد تعرض كيليني وديميرال لإصابات طويلة.

وتعافى ديميرال الآن تمامًا من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي، كما يقترب كيليني من العودة.

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#ماتياس دي ليخت
#يوفنتوس

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من عرب 48

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