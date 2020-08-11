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تشيلسي ينافس برشلونة على صفقة مميزة

تاريخ النشر: 11/08/2020 - 14:42

تشيلسي ينافس برشلونة على صفقة مميزة
المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق تشيلسي الإنجليزي سينافس برشلونة الإسباني على ضم أحد اللاعبين المميزين، في فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب ما نقلته شبكة "سكاي سبورتس"، فإن تشيلسي يرغب في ضم الأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو، الظهير الأيسر لأياكس، الذي يحظى أيضًا باهتمام برشلونة وأتلتيكو مدريد.

وأشارت إلى أن تاجليافيكو لديه عقد مع أياكس حتى 2022، ونجح هذا الموسم في تسجيل 5 أهداف وتقديم 7 تمريرات حاسمة خلال 38 مباراة في مختلف البطولات.

وأوضحت أن تحرك تشيلسي صوب تاجليافيكو، جاء بعد فشل التوصل لاتفاق مع ليستر سيتي حول بن تشيلويل المقدر بـ80 مليون إسترليني.

وذكرت تقارير صحفية أن تشيلسي يراقب أيضًا سيرجيو ريجيلون، لاعب ريال مدريد، الذي تألق خلال إعارته إلى إشبيلية.

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#فرانك لامبارد
#نيكولاس تاجليافيكو

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من عرب 48

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