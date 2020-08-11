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مفاجأة: ميسي يشتري منزلا في ميلانو

تاريخ النشر: 11/08/2020 - 22:07

مفاجأة: ميسي يشتري منزلا في ميلانو
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن نجم وقائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، اشترى منزلا في مدينة ميلانو الإيطالية.

وربطت العديد من التقارير الإيطالية والإسبانية، مؤخرًا، ميسي بالانتقال إلى صفوف إنتر ميلان.

ووفقًا لشبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، فإن ميسي اشترى منزلًا بالقرب من مقر نادي إنتر، في مدينة ميلانو.

وأشارت إلى أن هذا الأمر جاء بعد أسابيع قليلة من شراء والد ميسي لمنزل في نفس المنطقة، ليعزز أنباء انتقال البرغوث إلى النيراتزوري.

يذكر أن تقارير صحفية سبق أن بررت شراء والد ميسي لمنزل في ميلانو، بسبب انخفاض الضرائب هناك.

وينتهي عقد البرغوث مع برشلونة في صيف العام المقبل، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#برشلونة
#ليونيل ميسي
#ميلانو

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