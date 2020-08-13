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نيمار بعد التأهل: لن نودّع دوري أبطال أوروبا

تاريخ النشر: 13/08/2020 - 08:46

نيمار بعد التأهل: لن نودّع دوري أبطال أوروبا
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ب)
عرب ٤٨

أشاد النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، بفريقه باريس سان جيرمان الفرنسي بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب أتالانتا بعد فوزه بالنتيجة 2-1.

وصرح نيمار عبر شبكة راديو "مونت كارلو"، عقب المباراة "لا، لم يراودني إحساس بأننا سنخرج من البطولة ونعود إلى منازلنا".

وأضاف النجم البرازيلي "بمجرد أن بدأنا عمليات الإحماء كان تركيزنا على التأهل، لذا لن يقدر علينا فريق على المستوى الذهني".

وتابع نيمار "تنتظرنا مرحلة جديدة، يجب ترتيب الأمور لتقديم مباراة رائعة جديدة، نحن أسرة ومن المستحيل أن نودع دوري الأبطال طالما سيطرت علينا هذه العقلية".

وأتم "إنها ليلة رائعة، أتالانتا مفاجأة البطولة هذا الموسم، فريق عنيف جدا، والآن علينا أن نستريح لقد أدينا المطلوب في اللقاء، ولن يوجد ما سيمنعني من التفكير في التأهل للمباراة النهائية".

وسيواجه باريس سان جيرمان، في الدور نصف النهائي، الفريق الفائز من مواجهة لايبزيج الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني المقررة اليوم، الخميس.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#نيمار دا سيلفا
#باريس سان جيرمان
#دوري أبطال أوروبا
#أتالانتا

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