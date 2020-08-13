يوفنتوس يستغني عن ديبالا مقابل نجمين من الريال

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق يوفنتوس الإيطالي لا يمانع التخلي عن النجم الأرجنتيني، باولو ديبالا، لريال مدريد الإسباني، لكن بشرط إبرام صفقة تبادلية تحقق له أهدافه.

ووفقا لشبكة "توتو ميركاتو" الإيطالية، فإن يوفنتوس رصد نجمين من ريال مدريد للتعاقد مع أحدهما ضمن صفقة انتقال ديبالا المحتملة إلى سانتياغو برنابيو.

ويأتي إيسكو ألاركون، لاعب الوسط، على رأس المطلوبين لتدعيم صفوف البيانكونيري، بناء على توصية من المدرب أندريا بيرلو.

أما الاسم الثاني المقترح، فهو ماركو أسينسيو، جناح الميرنغي، والذي يعد حلًا مثاليًا لخطة بيرلو التي تعتمد على الرسم التكتيكي "4-3-3"، والتي ينوي الاعتماد عليها.

وكان أسينسيو قد غاب عن مباريات الريال منذ بداية الموسم، قبل أن يعود مع استئناف النشاط في حزيران/يونيو الماضي، ويسجل هدفين في الليغا.