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الانتقالات الصيفيّة: بنفيكا يتعاقد مع ثلاثة لاعبين

تاريخ النشر: 14/08/2020 - 21:17

الانتقالات الصيفيّة: بنفيكا يتعاقد مع ثلاثة لاعبين
نادي بنفيكا (أرشيفيّة أ. ب.)
عرب ٤٨ / أ ف ب

اعلن نادي بنفيكا البرتغالي اليوم، الجمعة، تعاقده مع ثلاثة لاعبين جدد هم المدافع البلجيكي يان فرتونغن، والمهاجم الألماني جانلوكا فالدشميدت، والجناح البرازيلي ايفرتون سواريش.

وانضم فرتونغن (33 عاما) بصفقة حرة بعد انتهاء عقده مع توتنهام الإنجليزي حيث دافع عن ألوان الأخير منذ عام 2012، ووقع عقدا مع نادي العاصمة البرتغالي لمدة 3 سنوات.

في المقابل، تقاضى فرايبورغ الألماني مبلغا مقداره 15 مليون يورو من أجل التخلي عن خدمات فالدشميدت (24 عاما). ويتضمن عقد المهاجم الألماني، الذي يربطه بالفريق حتى عام 2025، بندا جزائيا قيمته 88 مليون يورو.

في المقابل، سيتعين على بنفيكا دفع 20 مليون يورو لنادي غريميو بورتو اليغري البرازيل بعد الحصول على إيفرتون، الذي كان نجم بطولة كوبا أميركا العام الماضي.

ووقع إيفرتون الذي خاض 14 مباراة دولية مع منتخب بلاده عقدا لمدة 5 سنوات أيضا، ويتضمن بندا جزائيا بقيمة 150 مليون يورو.

يذكر ان جورجي جيزوس عاد لتدريب بنفيكا بعد تخليه عن فلامنغو البرازيلي.

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#بنفيكا
#الانتقالات الصيفية
#البرتغال

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