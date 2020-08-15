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بروسيا دورتموند: لا صفقات كبيرة هذا الصيف وسانشو باقٍ معنا

تاريخ النشر: 15/08/2020 - 10:39

بروسيا دورتموند: لا صفقات كبيرة هذا الصيف وسانشو باقٍ معنا
سانشو خلال حصة تدريبية (أ. ب.)
عرب ٤٨ ورويترز

قال الرئيس التنفيذي لبروسيا دورتموند وصيف بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، هانز-يواخيم فاتسكه، إن ناديه لن يبرم أي صفقات تعاقد كبيرة هذا الصيف كما استبعد إمكانية رحيل الجناح، جيدون سانشو، أيضا.

وأحرز الإنجليزي الدولي سانشو 17 هدفا وأسهم في صنع 16 هدفا آخرين في الدوري هذا الموسم وتحدثت تقارير عن قرب انتقاله إلى أحد أندية القمة، بما في ذلك مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال مدير الرياضة في دورتموند، مايكل زورك، في وقت سابق من الشهر الجاري إن سانشو لن يغادر النادي، وأكد فاتسكه هذا الموقف.

وقال فاتسكه في تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام ألمانية إن "بقاء سانشو أمر مؤكد. لن نناقش أي تفاصيل". وأضاف فاتسكه: "ما يمكنني قوله هو إنه إذا تحدث زورك.. عن قرار مؤكد فإنه يكون قرارا مؤكدا. لا مجان للتأويل".

وأكد فاتسكه أن ناديه تأثر ماليا بفعل الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا المستجد قائلا: "الحقيقة هي أنه لا يتوفر مزيد من المال للتعاقدات. بالتأكيد لا يمكننا إبرام أي صفقات كبيرة جديدة".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#سانشو
#بروسيا دورتموند
#ألمانيا
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