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كلوب أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز

تاريخ النشر: 15/08/2020 - 14:43

كلوب أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز
كلوب (أ. ب.)
عرب ٤٨ ورويترز

اختير مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم المنتهي، اليوم السبت، بعد قيادته النادي إلى الفوز بلقب البطولة للمرة الأولى منذ 30 عاما.

وفاز ليفربول بقيادة كلوب في 32 من 38 مباراة في الموسم وجمع 99 نقطة ليضمن التتويج باللقب قبل سبع جولات من نهاية موسم البطولة.

وتوج كلوب (53 عاما) بالجائزة بعد تفوقه على كل من فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، وبريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي، وكريس وايلدر مدرب شيفيلد يونايتد.

وخلال الموسم المنتهي توج كلوب بلقب أفضل مدرب في الشهر خمس مرات متفوقا على رقم مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، وهو أربع مرات الذي حققه في موسم 2017-2018.

وفي الشهر الماضي أيضا اختارت رابطة مدربي الدوري كلوب كأفضل مدرب في العام.

وتوج ترينت مدافع ليفربول، ألكسندر-أرنولد ، الذي هيأ 13 فرصة حاسمة، وأحتل المركز الثاني في ذلك خلف كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، كأفضل لاعب شاب في الموسم يوم أمس، الجمعة.

وحصل ألكسندر-أرنولد (21 عاما) على الجائزة بعد تفوقه على لاعبي مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد وأنطوني مارسيال وميسون جرينوود وعلى ثنائي تشيلسي كريستيان بوليسيك وميسون ماونت.

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