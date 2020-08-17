  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

مانشستر سيتي يحسم موقفه تجاه غوارديولا

تاريخ النشر: 17/08/2020 - 13:25

مانشستر سيتي يحسم موقفه تجاه غوارديولا
المدرب الإسباني بيب غوارديولا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن مانشستر سيتي الإنجليزي حسم موقفه تجاه مدربه الإسباني، بيب غوارديولا، بعد الخروج من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد ليون الفرنسي.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مانشستر سيتي يناقش تمديد عقد غوارديولا، حيث يعتقد السيتيزنز أنه سيكون من الخطأ الإطاحة بالإسباني.

وأضافت أنه بالرغم من الانتكاسة الأخيرة للسيتي، إلا أن النادي لا يزال مقتنعًا بأن غوارديولا هو الرجل المناسب الذي يقود النادي إلى الأمام.

ولفتت الصحيفة إلى أن غوارديولا يتبقى في عقده 10 أشهر فقط، إلا أن النادي بدأ بالفعل المحادثات حول التمديد إلى ما بعد صيف 2021.

وكانت تقارير صحفية خرجت في الساعات الماضية، لتزعم أن السيتي حدد ماوريسيو بوكيتينو كبديل لغوارديولا.

وختمت ديلي ميل بأن غوارديولا ينوي البقاء في سيتي بعد نهاية عقده، مؤكدة أن صاحب الـ49 عامًا، مصمم على إعادة تحدي نفسه، بعد فشل آخر في دوري أبطال أوروبا.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#مانشستر سيتي
#بيب غوارديولا
#دوري أبطال أوروبا

حوارات

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية
حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية

2020-07-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

رئيس برشلونة يتفاوض مع خليفة سيتين
رئيس برشلونة يتفاوض مع خليفة سيتين

2020-08-17

يوفنتوس يرفض مقايضة ديبالا ببوغبا
يوفنتوس يرفض مقايضة ديبالا ببوغبا

2020-08-17

برشلونة يرد على إمكانية رحيل ميسي
برشلونة يرد على إمكانية رحيل ميسي

2020-08-17

الأكثر قراءة

غزة: إصابات برصاص الاحتلال وإطلاق قذائق من القطاع

غزة: إصابات برصاص الاحتلال وإطلاق قذائق من القطاع

2020-08-16
الشيخ رائد صلاح قبيل دخوله السجن: الوصاية الأردنية على الأقصى في امتحان كبير

الشيخ رائد صلاح قبيل دخوله السجن: الوصاية الأردنية على الأقصى في امتحان كبير

2020-08-16
مصرع رجل من الضفة الغربية غرقًا في بحر حيفا

مصرع رجل من الضفة الغربية غرقًا في بحر حيفا

2020-08-16
تحليلات: الإمارات جعلت إسرائيل تتموضع في ساحة إيران الخلفية

تحليلات: الإمارات جعلت إسرائيل تتموضع في ساحة إيران الخلفية

2020-08-16
الصحة الإسرائيلية: 4 وفيات جديدة بكورونا و761 إصابة بالفيروس أمس

الصحة الإسرائيلية: 4 وفيات جديدة بكورونا و761 إصابة بالفيروس أمس

2020-08-16