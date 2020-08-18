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مدرب إنتر ميلان: لدينا الرغبة لتحقيق المفاجآت

تاريخ النشر: 18/08/2020 - 09:19

مدرب إنتر ميلان: لدينا الرغبة لتحقيق المفاجآت
المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي (أ ب)
عرب ٤٨

اعتبر مدرب إنتر ميلان الإيطالي، أنطونيو كونتي، أن منافسه في نهائي الدوري الأوروبي، إشبيلية الإسباني، يمتلك خبرة أكبر من فريقه الذي سيخوض المباراة يوم الجمعة القادم بحثا عن المفاجأة.

واكتسح النيراتزوري منافسه شاختار دونيتسك الأوكراني، بخمسة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي احتضنه ملعب "اسبرت أرينا" بمدينة دوسلدورف الألمانية، الإثنين، ليتأهل إلى نهائي بطولة قارية، للمرة الأولى منذ 2010 عندما توج بلقب دوري الأبطال مع مدربه الأسبق البرتغالي جوزيه مورينيو.

وأكد كونتي، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" بعد المباراة "الجميع يشعر بالسعادة بالتأهل للنهائي. الأهم هو أن عدد كبير من لاعبي فريقي يلعبون هذه المباريات للمرة الأولى، وهم يكتسبون الخبرات في اليوروبا ليغ".

وأضاف "منافسنا القادم إشبيلية يمتلك خبرات كبيرة، وأعتقد أنه فاز بـ4 ألقاب في آخر 8 سنوات. هم معتادون، ولكننا لدينا الرغبة لتحقيق المفاجآت".

كما أبرز أنه ينتظر أن يدخل لاعبوه المباراة المقبلة دون خوف، وأنها إذا انتهت بخسارة، فستكون لأن "المنافس كان أفضل".

وهنأ كونتي لاعبيه على الأداء القوي أمام المنافس الذي كان يحترمه كثيرا.

وختم "كنا جيدين في عدم منحهم الفرصة للدخول في أجواء المباراة. جعلناهم يركضون، ويدافعون، وهو الأمر الذي لا يفضله شاختار. اللاعبون البرازيليون لا يجيدون الدفاع. لعبنا بشجاعة، وراض عن أداء اللاعبين".

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#إنتر ميلان
#أنطونيو كونتي
#إشبيلية
#الدوري الأوروبي

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