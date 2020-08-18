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ميسي لن يرحل عن برشلونة لهذا السبب!

تاريخ النشر: 18/08/2020 - 21:20

ميسي لن يرحل عن برشلونة لهذا السبب!
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن الأنباء التي ترددت، مؤخرا، حول إمكانية رحيل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عن برشلونة الإسباني أثارت القلق بين صفوف الجماهير.

وكانت تقارير صحفية برازيلية زعمت مؤخرًا أن ميسي طلب الرحيل عن برشلونة، لكن مسؤولين في النادي نفوا هذا الأمر.

ووفقًا لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن المقربين من ميسي أثاروا القلق حول مصيره مع برشلونة، بعدما التزم الجميع الصمت ولم ينف أحد المعلومات الواردة من البرازيل.

وأشارت إلى أن ميسي لم يتحدث عن مصيره حتى الآن بدافع الحب تجاه النادي الذي لديه حاليًا العديد من الملفات الساخنة على طاولته.

وأوضحت أن برشلونة مطمئن أن عقد ميسي لا يتضمن أي ثغرات، بعدما انتهت المهلة التي تسمح له بالرحيل مجانًا هذا الصيف.

ويرى برشلونة أن الوسيلة الوحيدة حاليًا لرحيل ميسي هي تسديد الشرط الجزائي البالغ 700 مليون يورو.

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#برشلونة
#ليونيل ميسي

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