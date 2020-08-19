  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ليفاندوفسكي يهدد عرش كريستيانو رونالدو

تاريخ النشر: 19/08/2020 - 15:13

ليفاندوفسكي يهدد عرش كريستيانو رونالدو
النجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي (أ ب)
عرب ٤٨

يلاقي بايرن ميونخ الألماني نظيره ليون الفرنسي في وقت لاحق من مساء اليوم، الأربعاء، ضمن أحداث الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحمل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، على عاتقه آمال جماهير البايرن في التأهل للمباراة النهائية.

يعد ليفاندوفسكي أحد أفضل المهاجمين في العالم بالوقت الحالي، حيث يمتلك البولندي إمكانات فنية كبيرة، وقدم مستويات ممتازة هذا الموسم.

ففي الدوري الألماني استطاع ليفاندوفسكي أن يسجل 34 هدفًا في 31 مباراة، ونافس بقوة لحصد جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي وحل ثانيا وراء شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو الذي سجل 36 هدفا.

وفي كأس ألمانيا تمكن ليفاندوفسكي من تسجيل 6 أهداف في 5 مباريات، فيما لم يسجل في لقاء السوبر الألماني.

أما في دوري الأبطال، فكان ليفاندوفسكي سببًا أساسيًا في وصول البافاري للدور نصف النهائي.

واستطاع المهاجم البولندي أن يسجل هدفًا على الأقل في كل المباريات التي شارك فيها مع بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم، بداية من دور المجموعات وحتى نصف النهائي.

وأحرز ليفا 14 هدفًا وساهم بتقديم 5 تمريرات حاسمة، وذلك خلال 8 مباريات فقط لعبها مع الفريق في الأبطال هذا الموسم.

ومع وصوله لـ14 هدفًا في دوري الأبطال، تمكن ليفا من معادلة أفضل رقم للأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، في البطولة.

وكان ميسي قد وقع على أفضل أرقامه في تاريخ المسابقة بتسجيله لـ14 هدفًا في عام 2012.

وبعد معادلة رقم ميسي، يبحث البولندي عن معادلة رقم قياسي آخر لكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، والذي يمتلك أعلى 3 سجلات تهديفية، تمكن من الوصول لها في 3 مواسم مختلفة.

ففي عام 2014، سجل كريستيانو 17 هدفًا كأعلى رقم تهديفي في موسم واحد بتاريخ المسابقة، بينما أحرز 16 هدفًا في عام 2016، و15 هدفا في 2018، جميعها خلال فترته بريال مدريد.

وأمام ليون، سيبحث ليفا عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل تقليص الفارق مع رونالدو، وللوصول بفريقه للدور النهائي ومن ثم وجود فرصة أكبر لمعادلة وكسر إنجاز الدون.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#بايرن ميونخ
#روبيرت ليفاندوفسكي
#ليون
#دوري أبطال أوروبا
#كريستيانو رونالدو
#ليونيل ميسي

حوارات

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية
حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية

2020-07-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

برشلونة يجدد اهتمامه بلاعب مانشستر سيتي
برشلونة يجدد اهتمامه بلاعب مانشستر سيتي

2020-08-19

ماذا قال مدرب بايرن ميونخ عن مواجهة ليون؟
ماذا قال مدرب بايرن ميونخ عن مواجهة ليون؟

2020-08-19

مبابي: نيمار يستحق جائزة الأفضل في العالم
مبابي: نيمار يستحق جائزة الأفضل في العالم

2020-08-19

الأكثر قراءة

إسرائيل والإمارات: علاقات سرية قديمة وإحباط سلام مع الفلسطينيين

إسرائيل والإمارات: علاقات سرية قديمة وإحباط سلام مع الفلسطينيين

2020-08-18
المحكمة الخاصة بلبنان: إدانة عياش باغتيال الحريري وتبرئة 3 متهمين

المحكمة الخاصة بلبنان: إدانة عياش باغتيال الحريري وتبرئة 3 متهمين

2020-08-18
الإمارات قاعدة إسرائيلية... ضد إيران والسعودية

الإمارات قاعدة إسرائيلية... ضد إيران والسعودية

2020-08-18
من هو سليم عياش الذي أُدين باغتيال الحريري؟

من هو سليم عياش الذي أُدين باغتيال الحريري؟

2020-08-18
نتنياهو: الاتفاق مع الإمارات لا يشمل أي صفقة سلاح

نتنياهو: الاتفاق مع الإمارات لا يشمل أي صفقة سلاح

2020-08-18