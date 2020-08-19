مبابي: نيمار يستحق جائزة الأفضل في العالم

أشاد نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، بزميله البرازيلي نيمار دا سيلفا ودوره البارز في تأهل الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكر مبابي في تصريحات أبرزتها صحيفة لو باريزيان "علاقتي بنيمار جيدة داخل وخارج الملعب، سعيد لأنني ألعب معه في فريق واحد".

وتابع "نيمار من أفضل لاعبي العالم حتى إذا لم يسجل في مباراة الليلة الماضية ضد لايبزيج، لقد استفاد دي ماريا بشكل أكبر".

وأضاف "لا أعتقد إقامة حفل للكرة الذهبية هذا العام، لكن نيمار في وضع يسمح له بحصد الجوائز الفردية إذا حققنا اللقب الأحد المقبل".

ونوه "أتمنى أن يفوز نيمار بمثل هذه الجوائز الفردية، لأنها ستؤكد جدارتنا بالفوز بلقب دوري الأبطال، نيمار الأحق بجائزة الأفضل في العالم".

وأشار "الأجواء في باريس حاليًا تشبه أجواء تتويج المنتخب الفرنسي بكأس العالم، لقد نجحنا في خلق أجواء أسرية رائعة داخل الفريق".

وشدد "العلاقات بين اللاعبين خارج حدود الملعب أمر مهم، ليس في كرة القدم فقط بل في مختلف المجالات، وبالتأكيد سيكون عاملًا مساعدًا لنا في النهائي".

وبشأن الشكوك التي دارت بعد إصابته، علق "ليلة الإصابة، شعرت بالموت، وبكيت طوال الليل بعد العودة إلى المنزل".

واستطرد "بذلت أقصى جهد للتعافي من الإصابة، الحاجة للراحة كان مطلوبا، أعطيت لنفسي فرصة إضافية، وكلما مرت الأيام زادت آمالي، لقد تطلعت لمواصلة المغامرة مع زملائي".

وقال "الفريق كان يحتاجني، ليس بالضرورة على أرض الملعب، فإذا لم استطع اللعب، كان مهمًا نشر روح الدعابة، القدرة على اللعب مجددًا كان له متعة كبيرة بداخلي".

وأتم "لم أتخلص تمامًا من آلام إصابتي، بل أشارك في المباريات مرتديا رباطة طبية سميكة، وبغض النظر عن الألم، لكني على استعداد للتضحية بجسدي في أرض الملعب وبذل قصارى جهدي لأن الفريق يحتاجني".