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بايرن ميونخ يطيح بليون ويتأهل لنهائي أبطال أوروبا

تاريخ النشر: 20/08/2020 - 09:37

بايرن ميونخ يطيح بليون ويتأهل لنهائي أبطال أوروبا
بايرن يتأهل لنهائي أبطال أوروبا (أ ب)
عرب ٤٨

أطاح نادي بايرن ميونخ الألماني بفريق ليون الفرنسي خارج بطولة دوري أبطال أوروبا بالتغلب عليه 3 – صفر، يوم الأربعاء، باستاد "جوزيه الفالادي" بالعاصمة البرتغالية لشبونة في الدور قبل النهائي للبطولة.

وتأهل بايرن ميونخ للمباراة النهائية للبطولة التي يلتقي فيها فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على استاد "دا لوز" أو "النور" في لشبونة، يوم الأحد المقبل.

وأدى بايرن مباراة قوية خاصة على المستوى الخططي في شوطي المباراة، إذ استدرج ليون في بداية اللقاء ثم أجهز عليه بهدفين سجلهما سيرغ نابري في الدقيقتين 18 و33، وأهدر الفريق أكثر من كرة كانت كفيلة بحسم اللقاء تماما في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أهدر بايرن أكثر من فرصة مبكرة، لكنه حافظ على تقدمه وَسَط محاولات بائسة من ليون للعودة في المباراة.

وفي الدقيقة 88، سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث لبايرن بضربة رأس متقنة ورفع رصيده إلى 15 هدفا في صدارة قائمة هدافي المسابقة للموسم الجاري.

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#أبطال أوروبا
#بايرن ميونخ
#ليون
#كرة قدم

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