مورينيو: مبابي يستحق الكرة الذهبية بشرط!

تحدث المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، عن تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي لملاقاة بايرن ميونخ الألماني، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكر مورينيو، في تصريحات لشبكة "DZAN": "أعتقد أن من الفشل عدم فوز باريس بدوري أبطال أوروبا في الموسمين السابقين، لأنهم استثمروا بشكل جنوني لمدة خمس أو ست سنوات، كما أن لديهم قائمة مذهلة بأفضل اللاعبين".

وأضاف "لقد تواجد هناك تياغو سيلفا وماركينيوس لعدة مواسم، ثم تعاقد النادي مع لاعبين كبار مثل زلاتان إبراهيموفيتش، إدينسون كافاني، نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي".

وتابع المدرب البرتغالي "إن هذا حلمهم بالطبع ولأول مرة يصلون لهذا النوع من المباريات، وهذه المواجهات يتألق بها هؤلاء اللاعبون عادة، حتى لو كنت أعتقد أنهم كفريق لا يمكن اعتبارهم من عالم آخر، لكن لديهم لاعبين من عالم آخر".

وواصل مورينيو "في هذه المواقف، عادة ما يتألق اللاعبون الكبار، لذا أود أن أقول إن بايرن رغم كونه قويًا كفريق ويضم بعض اللاعبين المميزين، لكن عليهم أن يفكروا في قدرة سان جيرمان على إلحاق الضرر بهم أثناء الإعداد للمباراة".

وأكمل "فوز مبابي بالكرة الذهبية في المستقبل؟ نعم قلت ذلك، لكن أعتقد أنه لا ينبغي أن يفوز أحد بالكرة الذهبية، إذا لم يكن فريقه ناجحًا أيضًا".

وأتم "إذا كان بإمكاني أن أقرر ذلك بمفردي، سأمنح الجائزة فقط للاعبين الذين حققوا إنجازات عظيمة مع فرقهم، لذلك إذا لم يفز مبابي بدوري أبطال أوروبا، فلا ينبغي أن يتم وضعه في الحسابات، لكن هذه مجرد وجهة نظر مدرب".