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مانشستر سيتي يجهز عرضا لخطف لاوتارو

تاريخ النشر: 22/08/2020 - 20:56

مانشستر سيتي يجهز عرضا لخطف لاوتارو
المدرب الإسباني بيب غوارديولا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن مانشستر سيتي الإنجليزي يسعى للحصول على خدمات أحد اللاعبين المميزين في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن غوارديولا خصص 90 مليون يورو، لحسم صفقة لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان.

وأشارت إلى أن مانشستر سيتي سيكثف مفاوضاته مع الإنتر، لحسم صفقة لاوتارو، خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن غوارديولا مستعد للتخلي عن بعض اللاعبين؛ من أجل تمويل صفقة لاوتارو.

يذكر أن برشلونة أبرز الأندية الراغبة في ضم لاوتارو، لكن النادي الكاتالوني يرغب في حسم الصفقة عبر مبادلة لاعبين.

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#مانشستر سيتي
#بيب غوارديولا
#لاوتارو مارتينيز
#إنتر ميلان

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