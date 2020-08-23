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أياكس يحدد قيمة لاعبه المطلوب في برشلونة

تاريخ النشر: 23/08/2020 - 09:27

أياكس يحدد قيمة لاعبه المطلوب في برشلونة
اللاعب الهولندي دوني فان دي بيك (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن أياكس أمستردام الهولندي حدد سعر لاعبه، دوني فان دي بيك، المطلوب في برشلونة الإسباني بفترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط اسم الهولندي فان دي بيك بالرحيل إلى برشلونة هذا الصيف، خاصة بعد تولي مواطنه رونالد كومان مسؤولية قيادة الفريق الكاتالوني، خلفا لكيكي سيتين.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن برشلونة يريد إعادة بناء فريقه بالتعاقد مع العديد من اللاعبين المتميزين، ويبدو أن كومان واضحًا تمامًا، حيث يضع أولوية لإحضار رأس حربة، لكن النادي سيراهن على وصول لاعب وسط جديد، في حالة بيع العدد المأمول من اللاعبين.

وأوضحت الصحيفة، أن فان دي بيك يحظى بإعجاب الأمانة الفنية في برشلونة، لكن سعره مرتفع ويبدو أن النادي الهولندي لا يرغب في تخفيض سعره كثيرًا.

ويقدر أياكس سعر بيع فان دي بيك بـ55 مليون يورو، وسيتخذ برشلونة قراره النهائي في أيلول/سبتمبر بشأن التعاقد مع اللاعب عندما تتضح الصورة بشأن الراحلين.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#دوني فان دي بيك
#أياكس أمستردام
#برشلونة
#رونالد كومان

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