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سان جيرمان يخطط لضم سواريز إلى جانب نيمار

تاريخ النشر: 25/08/2020 - 08:49

سان جيرمان يخطط لضم سواريز إلى جانب نيمار
النجم الأوروغواياني لويس سواريز (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن باريس سان جيرمان الفرنسي يخطط للتعاقد مع النجم الأوروغواياني، لويس سواريز، من برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية.

وكان مدرب برشلونة، رونالد كومان، قد تواصل مع سواريز صباح الاثنين، ليخبره بأنه خارج خططه للموسم القادم.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان يرى أنها فرصة غير عادية للتعاقد مع مهاجم كبير بدون تكلفة.

وكان باريس سان جيرمان قبل عامين مهتما بالتعاقد مع سواريز بناءً على طلب من نجم الفريق نيمار، حيث كان يحتاج النادي الفرنسي لمهاجم مثله لتعزيز الخط الهجومي.

وأشار التقرير، إلى أن باريس سان جيرمان ينتظر لمعرفة ما إذا كان برشلونة سيُطلق سراح سواريز كما هو متوقع، ولم يتحدث حتى الآن مع اللاعب، على عكس أندية إنجلترا وإيطاليا.

وأفادت الصحيفة، بأن سواريز لا ينوي العودة لفريقه السابق أياكس أمستردام، على الرغم من اتصال مارك أوفرمارس المدير الرياضي للنادي به.

كما تواصلت أندية الدوري الأميركي والشرق الأقصى مع سواريز، لكنه لن يتخذ قرارًا حتى ينتهي محاموه وبرشلونة من الاتفاق على رحيله.

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#باريس سان جيرمان
#لويس سواريز
#برشلونة
#نيمار دا سيلفا

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