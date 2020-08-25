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كلوب: بايرن ميونخ كان محظوظا بعض الشيء

تاريخ النشر: 25/08/2020 - 15:01

كلوب: بايرن ميونخ كان محظوظا بعض الشيء
المدرب الألماني يورغن كلوب (أ ب)
عرب ٤٨

اعتبر مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أن بايرن ميونخ الألماني كان محظوظا للتتويج بالثلاثية هذا الموسم، وكان آخرها حصد لقب دوري أبطال أوروبا.

وتوج بايرن ميونخ بلقب دوري أبطال أوروبا، عقب التغلب على باريس سان جيرمان في المباراة النهائية بهدف دون رد.

وقال كلوب في تصريحات لقناة "ZDF"، اليوم الثلاثاء "من الصعب كتابة تاريخ أكبر في 8 شهور، بايرن كان محظوظًا بعض الشيء، فبعد كل هذه الفوضى في جدولة المباريات، كانت جدولتهم الأنسب لدوري أبطال أوروبا".

وأضاف مدرب ليفربول "في الوقت الحالي هم بالطبع واحد من أفضل الفرق، كما أنهم مجهزون بشكل رائع، ويملكون نخبة من أفضل اللاعبين في كل مركز وبالأعمار المناسبة".

يذكر أن ألمانيا كانت الدولة الأوروبية الأولى التي استأنفت النشاط في شهر أيار/مايو الماضي، بعد التوقف جراء تفشي فيروس كورونا.

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#بايرن ميونخ
#ليفربول
#يورغن كلوب
#دوري أبطال أوروبا

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