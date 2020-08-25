نجم سان جيرمان في طريقه إلى البريمييرليغ

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، تياغو سيلفا، في طريقه للانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وسينتقل سيلفا في صفقة انتقال حر، بعدما فشل في التوصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان لتجديد عقده، وكانت آخر مباراة له ضد بايرن ميونخ، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب إذاعة "RMC Sport" الفرنسية، وشبكة "Sky Sport Italia" الإيطالية، فإن سيلفا توصل لاتفاق شفهي مع تشيلسي، وسيوقع على عقد لمدة عامين، ولا يتبقى سوى التوقيع الرسمي على العقود.

وسيبلغ النجم البرازيلي عامه الـ36 الشهر المقبل، والذي لعب في صفوف البي أس جي منذ 2012، حين رحل عن صفوف ميلان الإيطالي.

وكان سيلفا يُفكر في العودة إلى الكالتشيو، في ظل اهتمام فيورنتينا بضمه، إلا أنه كان يملك عروضًا أكثر قوة.