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عدد من لاعبي تشيلسي أصيبوا بكورونا

تاريخ النشر: 27/08/2020 - 11:29

عدد من لاعبي تشيلسي أصيبوا بكورونا
النجم البرازيلي ويليان (أ ب)
عرب ٤٨ / رويترز

انتشرت تقارير إعلاميّة في إنجلترا تشير إلى أن "عددا من لاعبي فريق نادي تشيلسي الإنجليزي، لم يعودوا لتدريبات الفريق المنافس في دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم استعدادًا للموسم الجديد بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد".

ولم تكشف التقارير عن أي أسماء ولم يرد تشيلسي على الفور على طلب من "رويترز" بالتعليق. ويتعين على أي لاعب تأتي نتيجته إيجابية الخضوع لعزل لمدة 10 أيام ولا يسمح له بالعودة للتدريبات قبل أن تأتي نتيجة فحصه سلبية بعد ذلك.

وسيبدأ فريق المدرب، فرانك لامبارد، الذي احتل المركز الرابع في الموسم الماضي مسيرته في الدوري الممتاز في الموسم الجديد في مواجهة برايتون آند هوف ألبيون في 14 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وقالت صحيفة "التايمز" إن أندية شيفيلد يونايتد وبرايتون آند هوف ألبيون ووست هام يونايتد أبلغت عن وجود نتائج إيجابية للفيروس سريع الانتشار في صفوف لاعبيها وطواقمها.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#نادي تشيلسي
#فيروس كورونا
#إصابات
#الدوري الإنجليزي

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