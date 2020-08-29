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إنتر ميلان يسعى لضم كانتي

تاريخ النشر: 29/08/2020 - 14:58

إنتر ميلان يسعى لضم كانتي
النجم الفرنسي نغولو كانتي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن إنتر ميلان الإيطالي يسعى للتعاقد مع نجم تشيلسي الإنجليزي، نغولو كانتي، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن مدرب إنتر ميلان، أنطونيو كونتي، وضع كانتي في مقدمة طلباته في الميركاتو، لأنه يريد ضم لاعب وسط صاحب خبرات كبيرة.

وأشار إلى أن تشيلسي طلب 50 مليون يورو للاستغناء عن كانتي، لكن إنتر لم يدخل المفاوضات بعد مع البلوز حول هذا الرقم.

وأوضح أن إنتر يتوقع أولًا أن يحصل على 100 مليون يورو من قائمة الراحلين التي تضم ميلان سكرينيار وماتياس فيتسينو ومارسيلو بروزوفيتش ورادجا ناينغولان وإيفان بيريسيتش.

وقال الموقع الإيطالي إنه سيتم استغلال أموال الراحلين لحسم صفقة كانتي.

وذكر "كالتشيو ميركاتو" أن هناك أسماء أخرى على طاولة إنتر في حالة فشل صفقة كانتي مثل: توماس بارتي (أتليتكو مدريد)، وتانجي ندومبيلي (توتنهام).

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#إنتر ميلان
#نغولو كانتي
#تشيلسي

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