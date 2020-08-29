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ما سبب غياب كريستيانو عن تدريبات يوفنتوس؟

تاريخ النشر: 29/08/2020 - 09:04

ما سبب غياب كريستيانو عن تدريبات يوفنتوس؟
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

استهل لاعبو فريق يوفنتوس الإيطالي تدريباتهم استعدادا لخوض الموسم الكروي الجديد 2020-2021، وذلك باستثناء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وذكر الموقع الرسمي ليوفنتوس، أن رونالدو حصل على إذن بالغياب عن التدريبات باتفاق مع المدرب الجديد أندريا بيرلو، والنادي أيضًا.

وأضاف أن رونالدو حصل على إذن للذهاب للمنتخب البرتغالي، للتحضير لمواجهتي منتخب بلاده أمام كل من كرواتيا والسويد، بمنافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأنهى كريستيانو رونالدو الموسم الماضي بالتتويج بلقب وحيد وهو الدوري الإيطالي للمرة الثانية على التوالي.

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#يوفنتوس
#كريستيانو رونالدو

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