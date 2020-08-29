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والد ميسي يصدم باريس سان جيرمان

تاريخ النشر: 29/08/2020 - 09:09

والد ميسي يصدم باريس سان جيرمان
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن والد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، رد على اهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي بالحصول على خدمات نجله هذا الصيف.

ويبدو أنَّ رحيل ميسي عن برشلونة، بات مسألة وقت ليس أكثر، بعدما أخبر النادي الكاتالوني بأنَّ هذا الموسم هو الأخير له مع البارسا.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإنَّ البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، أجرى مكالمة تليفونية مع خورخي ميسي، والد ليو، وسأله عن إمكانية انتقال نجله، إلى باريس سان جيرمان.

وأوضحت الصحيفة، أنَّ خورخي ميسي، أخبر ليوناردو، بأن ميسي يفضل الانتقال إلى نادٍ آخر.

وارتبط اسم ميسي بالرحيل لمانشستر سيتي، حيث تجمعه صداقة كبيرة ببيب غوارديولا، المدير الفني للسيتيزنز، والذي أشرف على تدريبه في برشلونة.

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#ليونيل ميسي
#برشلونة
#باريس سان جيرمان
#مانشستر سيتي

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