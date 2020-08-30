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ريال مدريد وسان جيرمان يسعيان لضم نجم جزائري

تاريخ النشر: 30/08/2020 - 09:20

ريال مدريد وسان جيرمان يسعيان لضم نجم جزائري
اللاعب الجزائري إسماعيل بن ناصر
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي يتنافسان على التعاقد مع النجم الجزائري، إسماعيل بن ناصر، من آيه سي ميلان الإيطالي في الميركاتو الصيفي.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن بن ناصر، الذي انضم إلى ميلان من إمبولي الصيف الماضي مقابل 16 مليون يورو، ليس معروضًا للبيع، حيث تعتبره إدارة الروسونيري ومالك النادي من القوام الأساسي للفريق.

ونفى التقرير، وصول أي عروض رسمية للنجم الجزائري، مشيرًا في الوقت ذاته إلى استفسار ناديي باريس سان جيرمان وريال مدريد من خلال وسطاء، عن إمكانية ضم اللاعب بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت التقرير، أن ستيفانو بيولي مدرب ميلان، يصر على أن فريقه في حاجة إلى ضم أربعة لاعبين جدد في خط الوسط، ويتفاوض النادي مع بريشيا من أجل ساندرو تونالي لاستعارته مقابل 10 ملايين يورو، مع خيار شراء بقيمة 20-25 مليون يورو.

ويفكر باولو مالديني، المدير الرياضي لميلان، في التعاقد مع الثنائي باكايوكو وتونالي، للتواجد مع فرانك كيسي وبن ناصر.

وأكد التقرير، أن بن ناصر سيبقى في ميلان حتى صيف 2021 على الأقل، لكن في الصيف المقبل من الممكن أن يرحل اللاعب مقابل 50 مليون يورو.

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#ريال مدريد
#باريس سان جيرمان
#إسماعيل بن ناصر
#ميلان

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