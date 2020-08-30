زيدان يختار خليفته في تدريب ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، اختار خليفته لتدريب ريال مدريد الإسباني، عقب انتهاء مسيرته في "سانتياغو برنابيو".

ويعلم زيدان تمام العلم أنه لن يستمر مدربًا لريال مدريد إلى الأبد، وقد حدد بالفعل المدرب الذي يمكنه إكمال المسيرة بنجاح.

وحسب موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، اليوم الأحد، فإن زيدان يرى أن راؤول غونزاليس، أسطورة ريال مدريد، والمدير الفني لفريق "كاستيا" هو المدرب الأنسب لقيادة الميرنغي مستقبلًا.

وأكد التقرير، أن زيدان سيكون سعيدًا إذا أصبح راؤول خليفته على مقاعد البدلاء في ريال مدريد، حيث تزاملا لسنوات طويلة في الملاعب، كما أن زيزو لا يرى أنسب من راؤول لخلافته.

ويبدأ ريال مدريد تحضيراته استعدادًا للموسم الجديد، خلال الساعات المقبلة.