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الإنتر يسعى لإبرام صفقة هجومية من تشيلسي

تاريخ النشر: 31/08/2020 - 09:04

الإنتر يسعى لإبرام صفقة هجومية من تشيلسي
النجم الفرنسي أوليفيه جيرو (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب إنتر ميلان الإيطالي، أنطونيو كونتي، يسعى لإبرام صفقة هجومية من تشيلسي الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الجاري.

ويعتبر كونتي، من أشد المعجبين بقدرات الفرنسي أوليفيه جيرو الذي لعب تحت إدارته سابقا في تشيلسي، في وقت يبحث فيه عن مهاجم يمكنه دعم الثنائي لاوتارو مارتينيز وروميلو لوكاكو.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" أن جيرو يبقى الخيار الأول بالنسبة لكونتي، في وقت يبحث فيه تشيلسي عن السيولة المادية، بعدما دخل فترة الانتقالات الصيفية الحالية بقوة.

وبالكاد لعب جيرو مع تشيلسي في النصف الأول من الموسم الماضي، بيد أنه كسب ثقة لامبارد في النصف الثاني، ما ساهم في الإبقاء على الدولي الإنجليزي تامي أبراهام بديلا.

لكن الحصول على توقيع الدولي الألماني تيمو فيرنر من لايبزج، قد يفرض على جيرو واقعا جديدا، يشجعه على الانتقال إلى مكان آخر.

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#إنتر ميلان
#تشيلسي
#أنطونيو كونتي
#أوليفيه جيرو

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