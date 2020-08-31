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نيمار يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

تاريخ النشر: 31/08/2020 - 14:23

نيمار يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ب)
عرب ٤٨

حسم النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، مصيره مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي بعد خسارة لقب دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ الألماني (0-1) في المباراة النهائية.

وذكر نيمار في العدد الجديد لمجلة ناديه "أنا باقٍ مع بي إس جي في الموسم الجديد".

وأضاف النجم البرازيلي "لدي طموح في الوصول لنهائي دوري الأبطال مجددا، ولكن هذه المرة للفوز باللقب".

وشدد "أتطلع دائما لبذل أقصى ما لدي من جهد لتدوين اسمي في كتب التاريخ بفريقي".

وتابع "إذا كان الناس يشككون في قدرات باريس سان جيرمان كنادٍ أوروبي عظيم، فإن تلك الشكوك قد تلاشت في لشبونة، لقد غادرنا العاصمة البرتغالية مع شعور بالثقة في قدرتنا على الفوز بدوري الأبطال يومًا ما لكتابة تاريخ أكبر".

واستطرد "في طريق العودة من لشبونة ونحن على متن الطائرة، كنا متحمسين بالفعل لرؤية بعضنا البعض مرة أخرى في باريس، لن أنسى أبدًا هذه الذكريات، لقد شكلت عائلة وأنا فخور بها".

وتوج نيمار بالألقاب المحلية الأربعة مع الفريق الباريسي في الموسم المنتهي، وينتهي تعاقده مع النادي في صيف 2022 علما بأنه انضم من برشلونة في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو (قيمة شرطه الجزائي).

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#نيمار دا سيلفا
#باريس سان جيرمان

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