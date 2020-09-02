يوفنتوس يتفق نهائيا على ضم سواريز

أفادت تقارير صحفية، بأن يوفنتوس الإيطالي توصل لاتفاق نهائي من أجل التعاقد مع النجم الأوروغواياني، لويس سواريز، من برشلونة الإسباني هذا الصيف.

وبحسب ما نقلته صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن يوفنتوس أتم اتفاقه مع سواريز، مما يجعله على مقربة من عقد شراكة هجومية مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الموسم المقبل.

ويأتي ذلك بعدما أبلغ الهولندي رونالد كومان، مدرب البارسا، اللاعب البالغ 33 عامًا بخروجه من حساباته فور توليه منصب المدير الفني للفريق بنهاية الموسم المنقضي.

وأشارت الصحيفة إلى توصل اليوفي لاتفاق مع ممثلي سواريز بعد اجتماعهما للمرة الثانية في الساعات الماضية، ونص الاتفاق على حصول المهاجم المخضرم على 9 ملايين جنيه إسترليني كراتب سنوي.

وبذلك، قطع يوفنتوس الطريق على الأندية التي أرادت الظفر بتوقيع مهاجم برشلونة، وعلى رأسها ناديه السابق أياكس أمستردام وباريس سان جيرمان.